Lunes 28 de octubre de 2019, p. 4

Congregados en la Isla del Tiburón, en el municipio sonorense de Hermosillo, las comunidades seris, pimas y pápagos tuvieron un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien subrayó que la prioridad en la atención a los pueblos indígenas –que desapareció en el periodo neoliberal– volverá en su gobierno, como ocurrió en los años setenta. Pregonó sus apoyos a las comunidades y agregó: no crean que estoy miope, sí vi las cartulinas, la falta de agua, sí vi el proyecto de ampliación de la carretera, todo eso lo vi, nada más que no es así como antes; con orden .

López Obrador no sólo habló de la condición indígena, sino también aludió a un problema central del país: la inseguridad. Condenó nuevamente la reivindicación de una política de exterminio en la materia que pregonan sectores conservadores al criticar la liberación de Ovidio Guzmán López tras un operativo en Culiacán. Ofreció que bajo su gobierno no habrá más daños colaterales , como llamaban gobiernos anteriores a la pérdida de vidas inocentes como consecuencia de sus estrategias de fuerza.

El mandatario volvió a las referencias religiosas, para evocar a San Benito, quien sugería a los monjes congregados en monasterios dividir en tres el día: ocho horas para trabajar, ocho para pensar y ocho para descansar. “Ya no podemos seguir con esa ley de San Benito, ¿qué vamos a estar pensando ocho horas? Mejor trabajamos 16, pensamos y al mismo tiempo trabajamos, y dejamos ocho para descansar.

Si así lo hacemos, va a rendirnos el tiempo. Y no va a hacer falta que, como algunos dicen, relegirme. No, yo soy partidario del sufragio efectivo, no relección. Voy a llegar, si el pueblo quiere, hasta el 2024, pero como estamos trabajando 16 horas diarias es como si hiciéramos dos sexenios en uno .