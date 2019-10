F

idel Kuri pertenece a una estirpe en extinción: la de los osados empresarios medianos que apostaron por invertir poco y beneficiarse del dinero público para comandar un equipo de futbol, pero que al girar la rueca terminan hechos añicos, al borde de la quiebra, del escarnio público y con la salud maltrecha. El oriundo de Orizaba, todo indica, vive sus últimas semanas en el bajo mundo del deporte de las patadas.

Lejanos parecen aquellos días felices cuando Javier Duarte llegó al gobierno de Veracruz y en 2013 atrajo a Kuri con la franquicia ascendida de los Reboceros. Ambos alcanzaron a soñar con tiburolandia , un complejo al estilo de tuzolandia, donde el gobierno cediera a su favorito el Centro de Convenciones, el World Trade Center, el estadio Luis Pirata Fuente, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento y mucho más. El modelo a seguir estaba en la capital hidalguense… pero en 2017 Duarte cayó en desgracia.

El también ex diputado perdió sus prebendas, Kuri sólo quería limpiar su plumaje y no dudó en negar cualquier nexo con el preso Javidú, a pesar del vasto material gráfico que los exhibe juntos, felices y sonrientes. Intentó caminar solo en el difícil mundo del futbol organizado, sin embargo, lo traicionó en múltiples ocasiones su carácter explosivo, agresivo y bipolar, y ya sin cobijo financiero no supo más que hundirse en las arenas movedizas.

Su suerte está echada. Algunos dicen que con el capitán Carlos Salcido de su lado, los federativos aprovecharán el mínimo detalle para expulsarlo en definitiva del exclusivo club de dueños al que no supo pertenecer, aunque tuvo múltiples rasgos en común, como evadir impuestos, adicción a los dobles contratos, ser ventajoso... Resultó demasiado franco, brusco y ordinario, y sin la careta con sonrisa de gentleman nomás nadie pasa.