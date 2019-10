Fallaron a las familias mexicanas los legisladores de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en un tema clave: la salud. No llenaron las expectativas el senador Ricardo Monreal y el diputado Mario Delgado. El lobby de la comida chatarra los convenció y la orden fue votar a favor de que no aumentara el gravamen a los refrescos. ¿Ya aseguraron su Navidad? Los dueños de la principal embotelladora son huéspedes de la revista Forbes. Los legisladores de Morena actuaron a sabiendas del daño que causaban porque abunda la información sobre el problema. Datos de la Universidad de Yale señalan que México es el primer consumidor de refrescos en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año, aproximadamente 40 por ciento más que el segundo consumidor: Estados Unidos, con 118 litros. La investigadora Florence L. Théodore, del Instituto Nacional de Salud Pública, afirma que ingerir refrescos o bebidas endulzadas en exceso se asocia con padecimientos como obesidad y diabetes tipo 2, entre otros. Una familia mexicana destina 10 por ciento de sus ingresos totales a la compra de refrescos, de acuerdo con Florence. Es dinero que abulta las cuentas de los Forbes refresqueros.

La cartilla

El día que Alfonso Romo le leyó la cartilla a AMLO no existió. La relación del jefe de la Oficina de la Presidencia con el mandatario es cordial y respetuosa y no da espacio para que su colaborador le ande leyendo la cartilla. En realidad, ninguno de sus colaboradores se toma esas atribuciones. El documento que anda circulando por ahí contiene temas que han sido tratados ampliamente. Se trata de hacer crecer la economía, a la par que el desarrollo. Uno de los puntos de la supuesta cartilla es este: México es el segundo país del mundo con altos intereses. Inhiben el crecimiento y el consumo interno, tanto de familias como de empresas. El sector social no puede acceder a créditos y se perpetúan en la economía informal . Bajar la tasa de interés del financiamiento a empresas y familias es facultad del Banco de México, no de la Presidencia. Una lectura detenida de la cartilla revela cierto interés en contrapuntear a Romo con otros miembros del gabinete. No va por ahí tampoco.

Ombudsman social

Asunto: los intereses en Infonavit

Actualmente tengo un crédito en Infonavit, que adquirí más o menos por 400 mil pesos. Después de haber escuchado a AMLO hablar sobre el aumento del salario mínimo, la verdad me preocupa, ya que ese crédito es en VSM, y según mis calculos terminaría pagando un millón 500 mil. Ahora sí creo que los bancos son más claros y más amigables que nuestro gobierno, ya que te dan un resumen de lo que pagarás fijo, mientras el Infonavit, por más que trato de investigar cuánto pagaré, ni siquiera me da un estimado ni el tiempo a pagar.

Armando Manríquez Cota / La Paz BCS

Twiteratti

Lo que está sucediendo en el mundo ojalá sirva de ejemplo para un futuro en México: puede haber algunas dificultades, pero el regreso a la derecha y al neoliberalismo no es opción. La imposición nuevamente de políticas neoliberales es brutal. Pregúntenle a los argentinos.

Chise /@chise991

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com