En su discurso, el electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la grave emergencia que vive esa provincia, una de las más afectadas por las políticas impuestas por la alianza oficialista Cambiemos, debido al desempleo, la pobreza, la indigencia y el endeudamiento mayor en la historia de este arrasado país al que todos están dispuestos a poner de pie , ante una multitud delirante que había recuperado una esperanzada alegría y lo manifestaba en las calles de la ciudad, no sólo afuera de la sede de campaña del FdT, en el popular barrio de la Chacarita.

Anunció que este lunes se reunirá con Macri; hablaremos del tiempo que queda y vamos a colaborar en todo, lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir y poner de pie al país , dijo, al recordar que como jefe de gabinete del fallecido ex presidente Néstor Kirchner se hicieron cargo de un país caótico, después de la crisis de 2001, y lo pusimos de pie .

En la provincia de Buenos Aires se registraba un triunfo histórico de Axel Kicilloff-Verónica Magario, fórmula del FdT, con más 52 por ciento, sobre la gobernadora oficialista, María Eugenia Vidal, con 32 por ciento, quien ya reconoció su derrota.

En Buenos Aires, bastión de la derecha, triunfó el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por unos 18 puntos sobre el joven candidato del FdT, Matías Lammens, quien en su primera incursión política alcanzaba 36 por ciento de votos.

La maniobra oficialista fue cargar para el primer anuncio los votos de los tres lugares donde ganaban sus candidatos. Pese a las falencias e irregularidades, al clima de dudas e incertidumbre por los cambios de último momento, introducidos por el gobierno de Cambiemos para el conteo de votos, la gente salió a las calles desde las 18:30 horas a festejar y marcharon desde distintos puntos de la ciudad convergiendo hacia la sede de campaña del FdT.

Triunfó la esperanza, triunfó la vida contra el neoliberalismo , fue una de las consignas escuchadas entre la multitud, después de un resonante Chau, Macri o aquellas frases que fueron acuñándose a lo largo de las manifestaciones de protestas de diversos sectores contra la política del gobierno ahora derrotado, pero también contra el Fondo Monetario Internacional.

Kicillof en su discurso reconoció que se ha llegado a este triunfo gracias a la movilización que nunca dejó de estar en las calles, las marchas que incluso en algunos momentos obligaron al presidente Macri a modificar un decreto o volver atrás alguna medida antipopular.

Anoche, el Banco Central de la República, en una reunión de urgencia, anunció varias medidas económicas. La primera fue establecer un límite para comprar dólares, que pasó a sólo 200 por mes, lo que profundiza el cepo impuesto de 10 mil dólares.

Estos anuncios no impactaron en los festejos que crecían incluso a últimas horas de la noche. La multitud tomó también la frase de Alberto Fernández pidiendo que la unidad lograda ahora entre el peronismo y sus aliados no se rompiera más, para que no quede un país indefenso ante los intereses externos.

También hubo llamados a la solidaridad los países de América Latina que se han manifestado contra el neoliberalismo, homenajes para los muertos, heridos y desaparecidos en Chile, país fronterizo con Argentina, cuya población sigue en las calles en una histórica rebelión después de 30 años de soportar lo que llaman la dictadura neoliberal .