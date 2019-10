Alejandra Ortiz Castañares

Lunes 28 de octubre de 2019, p. 9

San Gimignano. Salir del sistema significa revolución , escribió Germano Celant en el texto constitutivo del Arte Povera en 1967, mismo que Michelangelo Pistoletto (1933), uno de sus más afamados componentes, ha luchado por alcanzar hasta fundir en su obra madura el arte con la vida.

El multipremiado artista piamontés, con la afabilidad que lo caracteriza, conversa con La Jornada en el jardín de la Galleria Continua.

–¿El aspecto social ha sido siempre fundamental en su obra?

–Sí, desde los quadri specchianti (cuadros espejos) que inventé a principios de los años 60, realizados sobre una base de acero inoxidable pulido, mi deseo fue incluir al espectador en la obra al reflejarse en ella. Después quise sacar a ésta de la virtualidad para integrarla a la realidad.

–¿De qué forma?

–Abrí mi estudio a la participación de los artistas en 1967 y al año siguiente fundé El Zoológico, un teatro que se presentaba en las calles. El nombre se refería a su composición heterogénea (actores, poetas, cineastas, etcétera) y a la voluntad de salir de las jaulas de las instituciones, para encontrarnos con el mundo.

–¿Cual ha sido su propuesta?

–La creación de Cittadellarte en Biela (Piamonte) fue una institución que nació en 1998 en una antigua fábrica textil. Quise realizar lo que deseábamos en los años 60. Está abierto a jóvenes artistas de todas las disciplinas y a diversas profesiones (arquitectura, diseño de moda, ciencias políticas, economía, política, religión, educación, etcétera) de todas partes del mundo. Ha sido como transformar el espejo virtual en una actividad real que pone las personas en relación.

–En tal contexto, ¿cuál es la función del arte?

–Es la energía de fondo que conecta los distintos aspectos de la sociedad. Es algo vivo que crea vida donde pareciera que no existe, como en las guerras, la destrucción de la naturaleza y la artificialidad de la vida moderna en general.

–¿En qué sentido?

–El mundo artificial ha traído un bienestar único en la salud, en la emancipación femenina, pero también ha degradado al planeta. Ahora empieza a entenderse, pero cuando nosotros lo dijimos con el Arte Povera, en 1967 y hasta hace muy poco, decían que era pura utopía. Esta palabra significa un no lugar. La fundación de Cittadellarte tuvo el objetivo de crear un lugar. Así no me podían volver a decir que mis propuestas eran utópicas; pasamos a la realidad y a lo concreto.

–¿Qué ha producido Cittadellarte desde su fundación?

–Ahí nació el símbolo del Tercer Paraíso que se ha difundido en todo el mundo.

–¿Qué es el Tercer Paraíso?

–Es un símbolo universal del equilibrio y la creación. Nace del infinito matemático, al que se agrega un tercer círculo en el centro, que representa el finito, es decir: la creación, la duración y el equilibrio. Es la duración de la vida dentro un infinito que escapa. Los extremos son los polos opuestos que se repelen; el bien y el mal mediados por el centro que es la creación. El Tercer Paraíso representa ese círculo central que media el primero (naturaleza) y el segundo (artificial). El tercer paraíso es donde confluyen ambos polos para formar un nuevo mundo. Es el equilibrio entre la naturaleza, la ciencia y la tecnología.”

–Su propuesta parece coincidir con un cambio histórico en nuestra sociedad.

–Hoy vemos por primera vez que jóvenes cómo Greta Thunberg asumen su responsabilidad. Lo están haciendo de manera muy fuerte, declarada; es necesario que trabajemos para hacer propuestas equilibradas, ayudados por los muchachos para darles el valor de continuar. Debe evitarse lo que sucedió después de 1968, que llevó a una pesadilla (terrorismo en Italia), a partir de la política. El equilibrio, la responsabilidad y la libertad son los tres elementos que debemos tener en cuenta. La revuelta no lleva a ningún cambio si no hay una propuesta. El arte debe ser propositivo.