Nayeli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 28 de octubre de 2019, p. 30

Para usuarias del Metro poco ha funcionado la campaña Paremos la Violencia que implementó el gobierno capitalino, ya que los hombres siguen sin respetar los espacios y la situación no ha cambiado mucho, más en los horarios vespertino y nocturno.

A pesar de que hace un mes el gobierno de la ciudad anunció que sancionará a quienes no acaten las indicaciones de los policías de no invadir los vagones exclusivos para mujeres, con una multa hasta de 2 mil 534 pesos, no se tiene registro de este tipo de faltas, de acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Ello, pesar a que la Ley de Cultura Cívica, en su artículo 29, apartado XI, refiere que será causa de sanción ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos .