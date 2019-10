D

oña Rosario Ibarra de Piedra no pudo participar en la ceremonia en la que el Senado le entregaría la medalla Belisario Domínguez 2019. En su representación recibió la presea su hija Claudia Isabel, quien leyó el mensaje en el que su madre le dice al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por qué deja en sus manos la custodia de tan preciado reconocimiento.

Te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los cubrirá con su halo protector ( La Jornada, 24/10/19). Desde la década de 1970 doña Rosario y otras tantas familias entregaron toda su energía a la búsqueda por encontrar con vida y hacer justicia a los cientos de desaparecidos políticos en México, lucharon de manera incansable contra el terrorismo de Estado y la guerra sucia. Esa exigencia, pese a los discursos del Presidente, ha sido mal atendida por los funcionarios del actual gobierno.

Siete días después del 19 de junio de 2016, día de la masacre en Nochixtlán, Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador convocó a una marcha-mitin. Durante el acto dijo que se había convocado a esa manifestación del silencio en defensa de los maestros ultrajados, heridos, perseguidos o que han perdido la vida ; y en el mitin advirtió: el país ha entrado en un proceso preocupante y riesgoso , para luego exigir la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong (entonces secretario de Gobernación del gabinete de Enrique Peña Nieto) porque ordenó lanzar a la Policía Federal contra los profesores, padres de familia y población de Nochixtlán , y exigió castigo a los autores intelectuales y materiales de esos hechos ( La Jornada, 27/6/16).

Discursos, acontecimientos, posiciones y prácticas que van a marcar la vida y la obra de dos personajes en temasde justicia: la de una mujer valiente, digna y comprometida con la causa de los desaparecidos, perseguidos, encarcelados y exiliados políticos y la de un hombre en la cúspide del poder otorgado por el pueblo de México, para que haga honor a su apotegma de no mentir, no robar, no traicionar .

Sin duda que doña Rosario Ibarra, si se lo permitieran sus 92 años de vida, acompañaría con gallardía y coraje, caminaría junto a los familiares en la exigencia de justicia para los pobladores de Nochixtlán y cárcel para los que dieron la orden de matar, y gritaría junto a ellos ¡ni perdón, ni olvido!

Por eso, sorprende la actitud del presidente López Obrador en su visita a Nochixtlán el 19 de octubre pasado; primero eludió a los familiares de las víctimas y a los maestros que le pedían diálogo y luego los recibió 15 minutos, después de que le cerraron el paso a su llegada a Cuicatlán, Oaxaca, otro punto de su visita.