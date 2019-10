Ellos no se desaparecieron solos, son personas. Desde mi punto de vista, Julio está muerto. [Pero] no se fue porque quiso, no se fue de ilegal, no se fue huyendo de algún problema, así que yo lo seguiré buscando , comenta en entrevista, al término de una reunión hacia la definición del plan nacional de búsqueda. En su opinión – y basada en la experiencia de más de una década– es necesario establecer un diagnóstico de contexto, tal como se hizo con el caso los 43 normalistas de Ayotzinapa, es decir, hacer un esquema acerca de los jefes policiales y de las fuerzas armadas, así como de los cárteles, que estaban a cargo en determinado lugar y fecha de la desaparición, porque son ellos los que pueden tener información de qué pasó, en este caso, con los muchachos, más allá si la desaparición está relacionada con sus actos o son simplemente víctimas inocentes.

“Yo y las mamás con las que tengo muchos años caminando decimos: ‘no son 43, son miles antes y después de los 43”, expresó.