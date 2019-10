De igual forma, a partir de un estudio realizado originalmente por los investigadores Catalina Pérez Correa y Carlos Gutiérrez, en el cual analizaron la cantidad de muertos y heridos en los operativos castrenses, Calzada desarrolló un trabajo junto con otros especialistas, en el cual documentaron que de 2007 a 2011 hubo una cantidad creciente de acciones militares donde no había civiles heridos ni detenidos, sino únicamente muertos.

Aunque subrayó que no pueden probarlo de manera contundente, la especialista señaló que ese dato podría ser un indicador de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas, y no de enfrentamientos, como normalmente son reportados por las autoridades.

Para Calzada, el hecho de que en el actual gobierno se siga con la tendencia de militarización de la seguridad pública, a través de la Guardia Nacional, entraña el riesgo de que continúen los operativos improvisados, guiándose con la lógica de populismo punitivo de la mano dura.