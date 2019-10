T

uvieron que pasar algunas cosas para que yo viviera mi mejor cumpleaños. No lo esperaba, y menos por lo que había sucedido antes. El sábado en la noche mi madre y yo habíamos tenido un pleito tremendo. Resulta que sin pedir mi opinión autorizó a mi hermano Mauricio para que se fuera a vivir a nuestro departamento con sus dos niños.

Me enojé. Tenemos sólo un cuarto para las dos. ¿Dónde íbamos a meter a tres personas más? Mi madre me salió con lo de siempre: Si porque estás pagando la renta crees que puedes mandarme o prohibirme hacer lo que me dé la gana, ¡te equivocas! Me choca que se ponga en ese plan. Agarré mi suéter y me fui al zaguán. El domingo fue espantoso: temprano llegó mi hermano con sus niños. Luego luego se metieron al cuarto y se quedaron viendo tele hasta la noche. Mi madre durmió en el sillón y yo en una colchoneta que tendí en el piso.

El lunes, día de mi cumpleaños, tuve que bañarme a la carrera porque Mauricio necesitaba entrar al water. Desayuné un café con leche tibio que me preparó mi madre sin dirigirme la palabra. Desde luego no me felicitó. Salí al trabajo sintiéndome como cucaracha aplastada y con ganas de largarme a un sitio donde, al menos por un rato, no viera a mi gente.

II

Me gusta mi trabajo, entre otras cosas porque la óptica está en el mero centro. Conozco el rumbo al dedillo. Con los ojos cerrados puedo decir dónde se encuentra cada restaurante, cada tienda. Me sé de memoria las fachadas. La que más me gusta es la de una casa que está junto a la imprenta. Se ve que es muy antigua y muy amplia por dentro, pero nunca he visto a nadie que entre o salga de allí.

Sentí que las cosas mejoraban sólo porque llegué a tiempo a la óptica. Hace dos años la compró el doctor Medina. Es buena persona. Nos trata bien y tiene detallitos muy padres con los empleados: a las muchachas que son mamás les da libre el día entero, y cuando alguna de nosotras cumple años nos deja salir temprano. El lunes me felicitó y me dijo que podía irme a las cuatro. Sólo de pensar en volver a mi casa a esas horas me dieron calambres en las pestañas –así dice Ernestina, la pulidora, cuando algo le molesta.

III

Para mí, andar en la calle a las cuatro de la tarde es rarísimo, porque a esas horas siempre estoy trabajando. Por eso todo me pareció tan desconocido como si nunca antes lo hubiera visto. Hice mi plan: Camino un rato, veo tiendas y luego me voy a comer a la fonda de don Jesús. Me extrañó no andar a la carrera, así que estuve caminando por gusto. Así, bobeando un poco y sin darme cuenta, llegué a la calle donde está la casa que me gusta.