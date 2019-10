Expectantes por los comicios en Uruguay

M

uchos en México y América Latina no sólo estamos atentos a los resultados de la primera vuelta de las elecciones que se efecturán hoy en Uruguay, sino que deseamos entusiastamente que el Frente Amplio triunfe en esta elección, pues en la segunda vuelta la derecha uruguaya y el imperio harán hasta lo imposible por detener su victoria. Pero alcanzando ésta, consolidándose la de Evo Morales y las grandes expectativas de triunfo de los progresistas en Argentina, así como el del imparable movimiento chileno contra Piñera y por una nueva constitución antineoliberal, se presentaría un detente a la ola derechista y ultraderechista que se presentó en el Cono Sur, desde el golpe de Estado mediático y jurídico en Brasil y Paraguay, hasta la traición de Lenín Moreno en Ecuador. Vendría la recuperación de los intereses populares latinoamericanos, y así pasarían a la buhardilla de la historia aquellos regímenes fascistoides impuestos a las buenas o a las malas en esas naciones hermanas. Larga vida al Frente Amplio y al pueblo uruguayo.

Miguel Ángel Guzmán y Rosana de Almeida

Sierra de Guerrero, en el olvido; piden auxilio

Señor Presidente: somos 12 pueblos de la Sierra de Guerrero. Hace años toda forma de Estado huyó de la región. Nuestros niños no tienen escuela por falta de maestros. Nuestros centros de salud se quedaron sin médicos, enfermeras o medicamentos. No hay servicio alguno: ni de caminos, ni de agua, ni de asesoría agropecuaria o apoyos para la producción en el campo. Las tiendas de Liconsa se vaciaron con todo y sus trabajadores. No tenemos dónde hacer un comercio mínimo de supervivencia. Y lo peor, la seguridad también huyó. Hemos informado a Gobernación de estas condiciones y nos dieron teléfonos satelitales para casos de emergencia y se comprometieron a que Marina o la policía estatal nos ayudarían. La última vez que subió el Ejército fue para robarse un televisor y un refrigerador. Otras veces ha llegado a golpear a nuestros jóvenes y a amenazarnos. Y ya son muchos los muertos que cargamos en nuestra memoria de injusticias. Si estar sin comida por más de dos meses no es una urgencia no sabemos para qué dimos aviso a Gobernación sobre la precariedad en la que estamos sobreviviendo. Hace tres semanas que nos vienen prometiendo, de viernes a viernes, que nos van sacar a Petatlán para comprar medicamentos y alimentos. Pero siempre nos dejan esperando. De estas condiciones están enterados las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos.

Sabemos que la Secretaría de Gobernación también sabe de nuestra desesperación, pero nadie hace nada.

¡Ayúdenos señor Presidente!

¡Nos estamos muriendo de hambre!

Firmas de apoyo: Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Adolfo Pérez Esquivel y Stella Calloni, Argentina; Piedad Córdoba, Camilo Gónzalez P., Colombia; Ana Andres y Ricardo Sánchez, España; Manuel González L. y Gerardo Romero, Suiza; James Patrick, Devora González y Eduardo García, Estados Unidos; Gizele Martins, Brasil; Gioconda Mota, Héctor Orlando y José Miguel Gómez, Venezuela; Ligia Arreaga, Panamá; Rodolfo Machaca, Bolivia; Ana Laura Rojas, Guatemala; Carlos Romainville, Perú; Franklin Columba, Ecuador; Eduardo Correa, Enrique González Ruiz, Daniela González López y Antonio Castro, México y 500 firmas más