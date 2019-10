Juan Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 27 de octubre de 2019, p. 25

Pachuca,Hgo., Debido al apoyo que han dado a la iniciativa de Morena en favor de la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, las diputadas Areli Rubí Miranda Ayala, del PRD, y Lisset Marcelino Tovar, de Morena, así como la activista de Marea Verde, Érika Ortigoza, han sido amenazadas e intimidadas.

La primera recibió el 10 de septiembre pasado, desde un perfil de Facebook, una amenaza de violación. El supuesto titular de la cuenta argumentó estar en contra de la iniciativa, por ser un supuesto plan mundial para exterminar a la población.

Este viernes encontraron dos mantas en la casa de gestión social de la diputada Lisset Marcelino, en el municipio de Mixquiahuala en las cuales se exige a tanto a ella como a la legisladora Roxana Montealegre, presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que no avalen la iniciativa.