Tello Cristerna dijo lamentar que se recurra al uso de la fuerza pública, pero recordó que se han realizado más de 26 mesas de negociación donde se logró avanzar en 14 de 19 puntos , que son las demandas comunitarias del ejido San Juan de Cedros y la empresa Cava: “sin embargo, no fue suficiente y se volvió a tomar la mina”, el pasado jueves 24 de octubre.

En este escenario, dijo el también contador público de profesión, “la empresa exige al estado, y está en todo su derecho, que se aplique la ley. Yo cuando estuve en Maza-pil, le dije a la gente que nunca habría represión.

Sin embargo, hoy se está poniendo en riesgo algo muy importante, que es quizá a la empresa más grande de Zacatecas, una de las principales empleadoras, y la postura es tal que cotiza en la bolsa de valores, y no puede estar sujeta a un día abrir y otro día cerrar, porque a final de cuentas lo único que hace con eso es enviar mensajes negativos a los inversionistas, a los tenedores de las acciones, y la exigencia de ellos, es que tanto gobierno federal como gobierno del estado,simplemente se circunscriban a la ley .

La empresa, el día de ayer (viernes) me buscó; claro que yo de inmediato los iba a recibir, vinieron los directivos para anunciarme la suspensión de labores de Peñasquito, y a ellos les conviene más, si no se les dan las condiciones de certeza laboral ellos cerrarán la mina por un periodo de un año , dejando a Zacatecas sin 5 mil 600 empleos que genera.

FCAM lamenta anuncio

En entrevista con La Jornada, el dirigente Felipe Pinedo Hernández del FCAM, lamentó el anuncio del gobernador para desalojar por la fuerza a quienes se manifiestan contra Peñasquito.

La falta de oficio político del subsecretario de Gobernación federal, Ricardo Peralta, y del gobernador Tello, nos tiene en esta incertidumbre. Porque nosotros habíamos acordado levantar el plantón con la promesa de inmediata de instalar la mesa de diálogo, para resolver los puntos de la falta agua y del empleo. Pero la SG ha operado mal, parece que (sus funcionarios) son mediadores por parte de la mina Peñasquito, no se comportan como servidores públicos .

La empresa Peñasquito incluso, había advertido semanas atrás que ellos no se iban a reunir con ejidatarios y transportistas hasta que no los convocara Ricardo Peralta, y este funcionario se reunió con ellos a solas, pero con los campesinos nunca se volvió a reunir, eso lo debe saber el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es la primera vez que Ricardo Peralta pone en riesgo la estabilidad social por su falta de oficio político .