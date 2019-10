A

Sergio Pitol, quien tanto amó a los polacos y dio a conocer en México a cuentistas y pintores, le habría encantado que Olga Tokarczuk ganara el premio Nobel, porque en 2012 la incluyó en su antología de cuentistas polacos. Ahora me entero que la ganadora del Nobel 2018 vino dos veces a la Feria del Libro de Guadalajara y para mi tristeza nunca tuve la oportunidad de conocerla. Esto es lo que suele suceder en una feria tan enorme.

En 1995 Olga decidió tomar un año sabático y dejar su consultorio privado de sicología para irse al campo. Nunca imaginó que años más tarde obtendría el Premio Nobel. ‘‘Para mí fue el momento de romper, tenía un niño pequeño y, aunque necesitaba un pago regular, decidí echarme el clavado y hacer algo que siempre ansié: escribir. ¿Cuántos escritores se ganan la vida escribiendo? Me atreví. Quizá las ideas de mi primer libro cristalizaron a lo largo de los años y con ellas clausuré el pasado. Por eso intenté ligar la historia y la realidad social de Polonia en forma metafísica y mágica, y Primeval y otras historias se publicó en 1996”. Según su editor en México, Martín Solares, Olga Tokarczuk tiene influencia del gran novelista cubano Alejo Carpentier (quien también merecía el Nobel) y Gabriel García Márquez, que sí lo recibió.

‘‘Este libro es la historia del mundo, que al igual que todo lo vivo, nace, crece y muere. Escribirlo fue otro rompimiento en mi vida”, confió la ahora ganadora del Nobel a Iza Bartosz, quien escribió un largo ensayo sobre ella para la revista Vogue-Polonia, que ha dado gran importancia a la cultura y sobre todo a la literatura. Me mudé de la ciudad al campo y fue como regresar a mi infancia. Me encontré de nuevo con la naturaleza, y esa experiencia me capacitó para recordar qué feliz me hacía que crecieran las flores, los árboles y los insectos .

Primeval... encantó a los lectores y su autora recibió una infinidad de premios, incluso el de los lectores compradores de los tenis Nike. ‘‘Fue extraordinario descubrir, de repente, que yo podía ser una escritora profesional y vivir de mi escritura. Nunca tendría que volver a trabajar como terapeuta. Me di cuenta de que sería más útil para mí misma y para el mundo escribiendo, en vez de atender a gente”, explicó a Bartosz para el ensayo en Vogue-Polonia, que la periodista Magdalena Melnyk tuvo a bien traer de Varsovia a la Ciudad de México.

Primeval y otros cuentos se ha traducido a más de 20 idiomas, entre ellos el mandarín, el danés, el alemán y el español. Olga Tokarczuk es la número 15 de las mujeres que han obtenido el Nobel, desde la sueca Selma Lagerlöf en 1909. Los más recientes que han recibido el galardón son Alice Munro en 2013, Patrick Modiano en 2014, Svetlana Alexievich en 2015, Bob Dylan en 2016 y Kazuo Ishiguro en 2017.

El único mexicano fue Octavio Paz, quien lo ganó en 1990, mientras Chile tiene a dos grandes premiados, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, así como Argentina debió recibirlo en la persona de otro escritor extraordinario, Jorge Luis Borges.