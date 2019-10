P

ara quienes no conocen a detalle lo que ocurre en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), puede servir como referente extremo la tesis que sostiene la revista electrónica Carabina 30-30 (https://www.30-30.com.mx/ rector-destituido-por-movimiento- democratico/). Según ese artículo, el mundo idílico que la UACM vivió con el rector Enrique Dussel, fue sustituido en 2014 por la acción de una banda de ladrones cuyo propósito fundamental fue saquear a la institución universitaria para asegurar el triunfo electoral de Morena: La UACM fue sometida a una amplia corrupción, a una despiadada extracción y robo de sus recursos por esta facción de Morena , la que luego llama la facción de Bertha Luján (y, por supuesto, se recuerda que es aspirante a la presidencia de Morena), y agrega que esos recursos irían “a los bolsillos de líderes de Morena y/o a sus cochinitos” para financiar campañas electorales”. Y concluye el artículo diciendo que lo de la UACM revela que integrantes prominentes del nuevo partido oficial, Morena, están implicados en actos de corrupción... Y ya está, con este artificio absurdo y falso, de repente se explica ya toda la problemática de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se la coloca en el horizonte de una agenda política extra universitaria de un partido político. Con esto, acentuar el conflicto y la crisis que ya sufre la universidad sirve al propósito de mostrar la inoperancia y perversión a que llega un proyecto universitario originalmente impulsado por Andrés Manuel López Obrador.