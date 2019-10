En el acto, agradeció al ombudsman nacional por la amplia colaboración que han mantenido para, desde las aulas, fomentar la dignificación de las personas y revalorar al magisterio. Por ello, insistió en que no se tolerará ningún acto que lesione la integridad y dignidad de los docentes. Eso es atentar también contra un derecho fundamental, el derecho al trabajo; desterremos esto .

Asimismo, llamó a los dirigentes de todo el país a que iniciemos una campaña intensa de educación en valores, y tienen que ver, sobre todo, con el respeto al derecho a los demás, a los niños, a los discapacitados e indígenas, pero sobre todo el respeto a la integridad física, mental y emocional .

Por su parte, González Pérez reconoció el papel del SNTE para ser aliado en el fortalecimiento de estos principios fundamentales. Qué bueno que desde la educación, qué bueno que desde el sindicato se promueva este tipo de certámenes (...) Y cómo no reconocer en ello a los profesores, cómo no valorar el papel que juega el entorno escolar, cómo no reconocer a los actores importantísimos como son quienes nos forman, nos educan .

Los Certámenes Nacionales SNTE-CNDH se derivan del acuerdo de colaboración que mantienen desde hace cinco años, para capacitar, difundir y fortalecer entre docentes, alumnos y padres de familia, el conocimiento de los derechos humanos.