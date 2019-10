Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2019, p. 8

La defensa de la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) un recurso para que al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna se le impida conocer más del proceso penal contra la ex funcionaria, pues su actuación no ha sido imparcial, sino con un ánimo de animadversión .

Esta solicitud para que el juez Delgadillo Padierna no realice ninguna otra audiencia en este asunto se había anunciado semanas atrás pero fue hasta ayer que se presentó ante la Judicatura.

Se presentó al igual que la apelación contra la ratificación de las medidas cautelares que impiden que Robles Berlanga pueda enfrentar su acusación en libertad.