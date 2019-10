De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2019, p. 6

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, (INM) Francisco Garduño Yáñez, ofreció ayer una disculpa pública por los comentarios que formuló en contra de migrantes que están de forma irregular en territorio mexicano, el pasado 21 de octubre, cuando declaró, entre otras cosas, que aunque vengan de Marte los va a regresar a sus países de origen.