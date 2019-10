Monreal subió a tribuna y expuso que proviene de un municipio minero, como es Fresnillo, gobernado por su hermano Saúl, que dejará de percibir más de 100 millones de pesos, pero, recalcó, no puede dejarse llevar por simpatías regionales, ya que como senador representa al pacto federal.

El cambio se rechazó y el senador Gómez Urrutia se sumó al debate. Sostuvo que la oposición se desgarra las vestiduras por esa modificación al destino del Fondo Minero, pero no se les ocurre subir la carga fiscal a los empresarios, que actualmente es de 7.5 por ciento, mientras en países de Latinoamérica con menor desarrollo, como Perú y Bolivia, es de entre 20 y 30 por ciento.

No es posible que no pensemos en esa posibilidad para no fastidiar a las empresas que se opondrían a subir los impuestos a la minería, cuando los tres empresarios más ricos de este país provienen de la explotación minera , pagan pocos impuestos y hasta se los devuelven después.

Insistió: Por qué no mejor proponemos subir los impuestos a la minería, a las concesiones mineras. Creo que sería la solución para distribuirlos de una mejor manera .

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se molestó, le reclamó por sus dichos y lo retó a pasar del discurso a los hechos y presentar la iniciativa.

Gómez Urrutia aceptó el reto y dijo que presentará en breve esa reforma integral a la Ley Minera y ya se verá de qué lado están los partidos de oposición .

Monreal apoyó la propuesta del también dirigente del Sindicato Minero.