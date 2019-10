Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2019, p. 4

En parlamento abierto, productores agrícolas demandaron a los diputados federales modificar el contenido del proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo federal, el cual deberá ser aprobado antes del 15 de noviembre. Ganaderos, representantes de agricultores y de los secretarios de Desarrollo Rural de los estados consideraron que un perentorio recorte en el apoyo a las actividades del sector primario resultará en un grave problema para el país, que incluso podría acarrear inconformidad social.

En respuesta, mientras Alfonso Ramírez Cuéllar aceptó la crítica de los productores y se comprometió a llevar esas peticiones al análisis dentro de la Comisión de Presupuesto, el priísta Ismael Hernández Deras exhortó –desde ahora– a los diputados de la comisión a reasignar recursos.

Si los ganaderos arguyeron que en las actuales condiciones ese sector –que no es precisamente pobre– no produce ni siquiera el 50 por ciento de lo que consumimos, concienticen el paquete económico; no queremos apoyos asistencialistas, sino apoyo para seguir produciendo , a su vez, Octavio Enrique Jurado, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario de los Estados, fue enfático: