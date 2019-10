Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2019, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ser imparcial y transparente para responder a diversos señalamientos acerca de presuntas irregularidades cometidas en su gobierno, como el caso de los nueve delegados federales señalados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de utilizar recursos públicos con fines político-electorales.

Refirió que esta dependencia determinará si esos funcionarios –responsables de la operación de los programas sociales– deben ser separados del cargo, en tanto se realizan las investigaciones.

En este y otros episodios, el Presidente se comprometió a proporcionar toda la información requerida. “No soy cómplice… no voy a estar de tapadera de nadie”, señaló ayer en varias ocasiones durante la conferencia de prensa matutina.

Por lo pronto, la semana entrante, posiblemente el martes, presentará un reporte minuto por minuto de los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, donde el Ejército detuvo y luego liberó a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Prometió que el relato será exhaustivo. Transparencia completa, no ocultar absolutamente nada, decir toda la verdad .

Luego consideró que con estos sucesos, como el de los delegados, no sólo le ponen el pie a su proyecto de gobierno, sino que me ponen unas rocas, unas piedras de buen tamaño para que no avance la Cuarta Transformación, pero no pasa nada porque sencillamente yo no protejo a nadie, no soy cómplice y no voy a encubrir a nadie .

El mandatario leyó, en plena conferencia en Palacio Nacional, el documento que envió esta semana a los servidores públicos en el cual les advierte que ya no hay partido de Estado, por lo cual quienes incurran en irregularidades serán despedidos.