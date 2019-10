D

esamor y abandono en la primera edad causan daños irreparables. En Joker se cuenta la historia de un niño –como hay millones en ciudades capitalistas– rechazado, abusado, condenado al dolor y la violencia. Lo encontraron de pequeño atado a un ventilador con traumatismo craneoencefálico que causó daño neurológico; padece de adulto risa involuntaria que equivale a convulsión epiléptica, detonada por estímulos de angustia: lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa (Garrick).