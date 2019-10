Su rutina consistía en unas cinco horas de pintura y otras dos con su trompeta y otro tanto haciendo box, una de sus aficiones.

La característica central de los óleos de Miles Davis, como el primero que se conoció de él, porque la portada de su disco Amandla es uno de sus cuadros, está en su poderosísima vibración.Óleos vibrátiles, como su música con sordina.

El parentesco estilístico con los cuadros de su amigo Basquiat es obvio, no tanto como su filiación con el poder dinamogénico de las obras de Picasso.

Y es que la música de Miles Davis nos lleva siempre a imágenes, sin perder su transparencia como mera materia acusmática. Tiene todas las características, poder y sustancia de toda obra de arte clásico, en el sentido de atemporal, universal. Eso que en Bitches Brew (1970), esa obra maestra de arte total, es una evidencia monumental.

En Rubberband tenemos magia, diversión, colores, muchos colores. Una atmósfera vibrante. Vibrátil.

Otra de las características de la obra de Miles Davis es su don de gambusino, ese talento asombroso de descubrir, a su vez, talentos. Un buen ejemplo es el álbum Kind of Blue: John Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers y el resto de la banda que formó Miles Davis, se convirtieron luego en gigantes, como sucedió con Chick Corea, Keith Jarrett, Joe Zawinul y John McLaughlin, entre un ejército de prospectos convertidos en realidad gracias a la generosidad, paciencia y enseñanzas de Miles Davis.

Por cierto, en Rubberband está el estilo que se llevaron a sus respectivas bandas Corea, Zawinul y McLaughlin: los grupos de culto nombrados en su momento Return to Forever, de Chick Corea, Wheater Report, de Joe Zawinul y la fabulosa Mahavishnu Orchestra, de John McLaughlin.

Para realizar Rubberband, Miles Davis convocó a jóvenes que alternarían con las estrellas Chakha Khan y Al Jarreau, quienes nunca llegaron a la cita, pero sí las cantantes Medina Johnson, Lalah Hathaway y Leidisi.

Miles Davis no sólo era un gran descubridor de talentos, creaba estilos y los repartía generosamente. Los donaba.

La publicación de este disco póstumo nos entrega todos esos testimonios. Ah, y también la voz de Miles, cascada, roída, agrietada. Antes del corte 3 lo escuchamos destilar humildad: ‘‘if you don’t mind, we would like to play something for you”.

Queda claro, al terminar de escuchar el disco, que el instinto de Miles Davis lo llevó en esa ocasión, al entrar al estudio para grabar Rubberband, a su interés por la música callejera. Por eso hay harto funk, pero también calypso, muchos aires latinos. Y el soul reinando.

Los coros soul en todo el disco son aluviones de copos de algodón sobre el mar, cortinas de lino navegando en el viento fresco de la tarde, amaneceres.

Y toda la magia Miles: el reino de la noche, sus bordes, sus límites y sus remanentes. Los remanentes de la noche. Su brillo. Su infinito resplandor.

Es por eso, por la magia en este disco y en todos sus discos, que hoy día un sinónimo de la palabra noche es: la trompeta de Miles Davis.

