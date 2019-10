▲ María Katzarava (al lado del pianista Abdiel Vázquez), en Guanajuato, adelantó que a mediados de noviembre se efectuará en Granada, España, el estreno mundial de la ópera Juana sin cielo, que el catalán Alberto García Demestres escribió ex profeso para la soprano. Foto cortesía del FIC

Reyes Martínez Torrijos, enviado

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2019, p. 2

Guanajuato, Gto., La reconocida soprano María Katzarava dijo que en ocasiones ‘‘me canso de cantar puro Giuseppe Verdi. Aunque lo quiero, ¿por qué nos ponen a las mujeres siempre como las tontitas, las que estamos para agradar al hombre? Es un enojo que normalmente me da”.

Ayer en la conferencia sobre la presentación en la ópera La voz humana, que la soprano protagoniza al lado del pianista Abdiel Vázquez, en el Festival Internacional Cervantino (FIC), la cantante adelantó que a mediados de noviembre se efectuará en Granada, España, el estreno mundial de Juana sin cielo, del compositor catalán Alberto García Demestres, que aborda la vida de Juana I de Castilla, llamada ‘‘la loca’’, a quien ‘‘su hijo y su esposo tuvieron encerrada por 40 años”.

Ese monólogo, escrito para ella, añade la soprano, ‘‘es una obra de matices, de colores, de locura”.

Cantará en Juana sin cielo, escrita pensando en su voz

El montaje de Juana sin cielo, con elenco de 80 personas en coro y orquesta, lo ‘‘haremos en Granada, porque ella está enterrada ahí. Se planea hacer una gira mundial y también por España’’. García Demestres es muy querido en ese país ibérico, añade María Katzarava.

‘‘Es un honor y una sorpresa que me hayan escrito una ópera pensando en mi voz, en lo que a mí me gusta, porque saben que me gusta tomar retos”, refirió Katzarava.

Destacó que no cualquiera entra en ‘‘el mundo de la música contemporánea porque es muy difícil. Verdi, como sea, la orejeas, pero esto no hay de dónde tomar y menos cuando es un estreno mundial como Juana sin cielo. Te saca de quicio. Tienes que hacer un trabajo muy serio de rol y sicología de personaje; además, aprender toda la música, incluida la del coro, porque si no te pierdes”.