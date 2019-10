Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2019, p. 30

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se emitan opiniones anticipadas, criterios basados en juicios sumarios ni amarillismo en torno a la liberación de 27 detenidos durante el operativo en Tepito, además de que debe investigarse plenamente lo que ocurrió y, si hay alguna falla, él no será tapadera de nadie. No vamos a tolerar la impunidad .

Dijo que los juzgadores podrían ordenar, ante un caso de esta naturaleza, reponer el proceso: Si un juez ve que no está integrada una averiguación, no está bien sustentada, pero que hay indicios de que se trata de un presunto delincuente porque hubo decomiso de armas y de drogas, entonces si está mal, podrían con criterio decir que repongan el procedimiento .

El mandatario pidió también que no se emitan opiniones anticipadas ni criterios basados sólo en el amarillismo o conclusiones anticipadas sólo basados en el apellido del juez y de los asuntos a su cargo.