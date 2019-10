▲ Primera vez que un aspirante a rector –Salazar– no estudió en la institución. Foto Marco Peláez

Sólo uno de los cuatro aspirantes registrados para buscar el puesto no será contemplado por la Junta, se trata de Daniel Velázquez Vázquez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón.

A partir del domingo, los tres aspirantes escogidos difundirán mensajes para la comunidad a través de los medios universitarios.

Radio y TV UNAM los transmitirán en orden alfabético a partir de las seis de la tarde del 27 de octubre. Además, los mensajes estarán disponibles en la página web de la UNAM y se tiene prevista una primera retransmisión en ambos medios a las 12 horas del 28 de octubre y una segunda en cada medio; en Radio UNAM el 29 de octubre a las 11 horas y en TV UNAM el 30 de octubre a las 12 horas.

En tanto, entre algunos sectores de universitarios hay desacuerdo sobre si la Junta de Gobierno debe o no tomar en cuenta si los aspirantes a Rectoría son o no egresados de la UNAM.

Para algunos, que Pedro Salazar Ugarte –del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad de Turín– no haya estudiado en la UNAM no debería ser un impedimento para que sea designado rector, pues la legislación no señala que sea requisito haber cursado estudios en la Universidad Nacional para ocupar el cargo.

Imanol Ordorika, especialista en educación superior, ha señalado que estudiar en la UNAM no debería constituir ningún tipo de requisito para el eventual nombramiento de Pedro Salazar Ugarte, pero explicó que por décadas y siguiendo un criterio no escrito sólo se ha contemplado para el cargo a egresados de la Universidad.