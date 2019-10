Ana Langner

Periódico La Jornada

Viernes 25 de octubre de 2019, p. 17

Decenas de chilenos que viven en México salieron ayer a las calles para manifestarse en contra del gobierno de Sebastián Piñera.

Con cacerolas y pancartas, ciudadanos de Chile, así como simpatizantes, marcharon la mañana de ayer del Hemiciclo a Juárez hacia Palacio Nacional en demanda de la renuncia de Piñera.

Las concentraciones también se realizaron por la tarde frente a la embajada del país sudamericano. Tengo 33 años y aún no puedo tener una casa propia, me piden un montón de papeles y me tengo que endeudar; por eso estamos alzándonos y que el maldito presidente Piñera quite el toque de queda, porque allá está mi familia y no puede salir , dijo María Teresa Luna.