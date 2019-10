Desde 1990 y hasta el primero de julio de este año, hay 454 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –16 por ciento del total– que están en trámite , es decir, que no se han cumplido en su totalidad, como parte de un escenario en el que las autoridades no siempre están en la mejor disposición de acatar dichas observaciones o únicamente simulan hacerlo.

En el listado también aparecen los gobiernos de Chiapas (15), Oaxaca (13) y Tamaulipas (13).

Por otro lado, se indicó que de un total de 16 mil 238 puntos recomendatorios, 20.96 por ciento (3 mil 405) están en trámite .

De esa cantidad, en 57 por ciento de los casos las autoridades señaladas no han cumplido el punto de las garantías de no repetición, lo cual es preocupante porque equivale a decir que no han sido capaces de subsanar los errores que siguen dando pie a una gran cantidad de abusos, indicó Laura Gurza, directora de planeación y análisis de la CNDH. En segundo lugar, de los puntos no atendidos figura la atención a la víctima (22 por ciento), seguido de los procedimientos de responsabilidad contra servidores públicos (18 por ciento).

En este ámbito, las autoridades con más puntos recomendatorios pendientes de cumplir son el IMSS, la SSPC, la FGR, el gobierno de Guerrero y la Sedena.