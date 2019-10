Blanche Petrich

Mario Cartagena, El Guaymas, tiene claro que si no fuera por Rosario Ibarra de Piedra, no estaría vivo. Sería un desaparecido más . Y Celia Piedra, guerrerense de la Costa Grande, esposa de un desaparecido de los años 70, Jacob Nájera, también tiene claro que sin la fundadora del Comité Eureka ella y muchas otras mujeres que buscan a sus seres queridos desde hace cuatro décadas quizá hubieran luchado desunidas, a ciegas.

Para ella, Rosario es un timón y una hermana. Para él, la mera jefa . Ambos son pilares fundadores de lo que al principio llevó un nombre larguísimo: Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México.

Celia relata cómo se tejió ese primer nudo de lo que con los años y con el trabajo de muchos familiares de perseguidos y desaparecidos constituyó una red pionera en la lucha de los derechos humanos, la única organización que desafiaba el miedo instalado en esos años de autoritarismo en las calles, en las plazas y en los atrios de las iglesias.

“Eran los tiempos en que no había teléfonos en las casas, sino que te llamaban por caseta. Un día, estando yo ahí en mi pueblo, en San Jerónimo, me avisan que tenía llamada de larga distancia. Era una señora con el mismo apellido que el mío, pero de Monterrey. Me dijo: ‘Mire, sé que tiene un esposo desaparecido. Yo, un hijo. Somos hermanas del mismo dolor’.

A Jesús se lo llevaron en 1975. A mi esposo, un año antes. Rosario había leído una nota sobre mi caso en un periódico y me buscó para que investigáramos juntas. Me invitó a ir a la Ciudad de México a hablar con ella. Vine, la busqué. Y desde entonces caminamos juntas. Sí, somos hermanas .

Nunca nos detuvimos