A diferencia de Homo habilis, hombre práctico , y Homo erectus, hombre erguido , nuestro nombre no es una descripción, sino una aspiración que no todos logramos. ¿Si no es sabiduría, que es eso que Homo sapiens hace tan bien que ninguna otra especie se acerca? Se han propuesto lenguaje, herramientas, matar, racionalidad, oler mal a los predadores, cooperación –para mencionar algunas respuestas–, pero un examen detallado de lo que otros mamíferos, pájaros e insectos sociales pueden hacer, nos lleva a dudar de nuestra unicidad en cada una de ellas. Así que, con Dan Gilbert, creemos que la habilidad humana sin rival para guiarse imaginando alternativas que se extienden al futuro –la prospección–, singularmente describe al Homo sapiens. La prospección es la habilidad humana efectiva que, en su mejor momento, hace realidad la aspiración por la sabiduría. Por tanto, es mejor llamarnos Homo prospectus. Una vez que se toma este nombre en serio, lo que sigue es mucho más que semántico. Promueve la prospección al frente y al centro de una nueva sicología.

Después MS narra cómo conoció a Railton y a Sripada (a Baumeister lo conocía desde antes) y cómo se pudo poner en marcha el proyecto que culminó en el libro que hoy examino. Narra que Baumeister, con quien estaba trabajando en energía mental, sugirió que la conciencia es, mayormente, la generación de simulaciones sobre futuros posibles –una idea de la que me enamoré. En octubre de 2010 impartió una conferencia sobre sicología positiva. En el almuerzo conocí a Sripada, quien me agasajó con el maravilloso descubrimiento de un circuito cerebral que parecía un buen candidato para el sitio de las simulaciones de posibles futuros de Baumeister . En la cena, Peter Railton, un destacado filósofo moral, me contó que estaba interesado en cómo el deseo parecía más acerca de formar una imagen positiva del futuro que impulsos que nos empujan por atrás . Cuando le pidieron que dirigiera unas palabras a la audiencia, narra que retó a los presentes que fueran más allá de las palabras a favor del trabajo interdisciplinario y, como ejemplo, señaló que Railton y él (sin previa consulta a éste) iban a escribir un artículo sobre ser jalados ( drawn into) por el futuro. Se puso a trabajar, en efecto, con Railton y Sripada y en pocas semanas tuvo un primer borrador de lo que finalmente se plasmaría en el libro. Después se unió Baumeister. La Fundación Templeton, “que financia iniciativas riesgosas de buena ciencia que otras fundaciones no apoyan y que sean compatibles con la visión de sir John Templeton de una ciencia del florecimiento humano”, le otorgó financiamiento. El vicepresidente de la fundación le dijo, como reacción a este proyecto: “Éste es justo el tipo de ciencia que sir John amaba. Él pensaba que la imaginación –mentalidad futurista– era la clave del éxito”.

