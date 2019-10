Tradicionalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha estado al servicio de los personajes del prianismo, tanto de la esfera gubernamental como de la privada. El sexenio pasado se registraron los casos de Ficrea y Coincidir con la complacencia del entonces presidente, Jaime González Aguadé. Tiró el arpa para ir a coordinar la campaña de José Antonio Meade. Recientemente se supo que formaba parte del consejo de administración de Caja Libertad, la del abogado Juan Collado, actualmente en prisión. Hay una estampida de funcionarios en la comisión, supuestamente están renunciando 50. ¿Por qué se van? Algunos porque no quieren verse involucrados con los casos que se investigan, aunque relacionados ya están. Otros porque han sido eliminadas las prestaciones y disminuido los salarios. Algunos más por la nueva disposición que les prohíbe emplearse en el sector privado durante 10 años después de su salida. Según Adalberto Palma Gómez, titular de la comisión, está buscando con urgencia los remplazos para las principales posiciones, pero no es fácil y le podría llevar un año el proceso de reclutamiento. En realidad no necesita hallar a 50 genios de las finanzas, sino a personas honorables.

Ombudsman social

Asunto: mal servicio del Issste

Mi nombre es Carlos Toledo Oliver, soy jubilado de la SHCP y tengo 60 años. Solicito atención médica dental para mí y mi esposa; la clínica que nos corresponde es Aragón. Ahí es normal que nunca funcionen los equipos dentales, y cuando han funcionado, me han puesto algunas amalgamas; no sé si por mal trabajo o de mala calidad, pero se me han caído, por ello solicité que me enviaran a la Clínica de Especialidades Dentales Honorato Villa del Issste. Después de algunos meses de trámites por fin conseguí el pase, pero me salió peor: me negaron el servicio y me indicaron que fuera a mediados de diciembre para ver qué se puede hacer.

Carlos Toledo Oliver /CDMX

R: El presidente acaba de recorrer las clínicas del IMSS de toda la República y dejó instalado un sistema de quejas y denuncias. Ahora falta que recorra las del Issste.

Twiteratti

Se quejan de que bajó el porcentaje de construcción en la Ciudad de México. ¿Dónde quieren construir? ¿Quieren más permisos de construcción y cambios de uso de suelo por $? El poco espacio que queda se debe preservar. ¿O quieren más tráfico, aglutinamiento de gente, carencia de agua y servicios?

Eva Prianti /@atameAti

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com