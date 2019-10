David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 25 de octubre de 2019, p. 28

Nueva York. Donald Trump expresó su gratitud a los legisladores republicanos que tomaron por asalto un salón del Congreso irrumpiendo en las audiencias de la Cámara de Representantes para la formulación de cargos en un juicio político a su jefe, y líderes republicanos del Senado impulsaron ayer una medida condenando el proceso de impeachment contra el presidente.

Con cada vez es más difícil defender al mandatario ante declaraciones y documentos que comprueban que hubo un abuso de poder de Trump al presionar a un gobierno extranjero a tomar medidas para dañar a uno de sus rivales políticos, invitando así a la intromisión externa en el proceso electoral estadunidense. Los republicanos se han dedicado a descalificar el manejo del proceso por los demócratas, y no la sustancia.

El influyente senador republicano Lindsey Graham anunció ayer por la tarde que estaba introduciendo una resolución en la cámara alta para condenar el proceso de impeachment en manos de la mayoría demócrata en la cámara baja, lo cual calificó de una indagatoria a puerta cerrada ilegítima . La resolución exige que el liderazgo demócrata “abra una pesquisa de impeachment formal y otorgar al presidente Trump plenas protecciones constitucionales fundamentales”.

Varios observadores veteranos del mundo político estadunidense señalan que, por ahora, los republicanos no tienen otras opciones, ya que por tropiezos del propio Trump y su gente, no sólo no han logrado defenderse ante los cargos, sino que casi han admitido que hicieron justo lo que les imputan. Un editorial del New York Times concluyó este jueves que “está cada vez más claro que la única defensa del presidente contra el impeachment es distraer de los hechos y quejarse sobre qué tan injusto es el trato que le están dando”.

Cuestionan el proceso, no la sustancia

El propio Graham, en su conferencia de prensa, admitió eso de cierta manera, al afirmar: no estoy aquí para decirles que Donald Trump no ha hecho nada mal , o sea, no estaba rechazando la sustancia de las acusaciones, sino sólo el proceso de la pesquisa en curso.

Sin embargo, analistas legales –incluso de Fox News, el medio favorito de Trump– han señalado repetidamente que los republicanos integrantes de los tres comités de la cámara baja encargados de la investigación han participado plenamente en el proceso, y más aún, que la cámara está operado con las reglas adoptadas y ratificadas en 2015 bajo control republicano.