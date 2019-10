‘‘Queremos recuperar la tradición de escribir de música, que estuviera disociada de cualquier elemento que pudiera condicionarnos; no escribir para una marca.

‘‘No me interesó crear algo que pudiera ser promoción para Fobia, no pensé en publicar el libro con su bendición”, aclara Balmori en entrevista con La Jornada.

‘‘Me atrajo escribir de Fobia porque la música que hicieron fue extraña y su actitud estaba fuera de lugar para lo que significaba el rock en ese tiempo.

‘‘Estaban Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacvba y tenían cada uno bien definidos a sus seguidores, pero Fobia parecía que estaba destinado a gustar a chicas adolescentes porque su vocalista era muy guapo.

‘‘Los canales de difusión para el rock eran muy limitados, el público se enteraba por la revista Eres y Televisa”, añade Balmori.

El libro incluye una postal hecha por Gerardo Monsiváis en la cual se lee: ‘‘La noche era fría, / la nieve caía / y a lo lejos se veía, / con muy mal ortografía, / una pinta que decía: / ‘Muere perra policía’”, de la canción La perra policía perteneciente al disco Leche.

‘‘Grabar un disco en esa época costaba mucho dinero; no todos se arriesgaban a invertir en un grupo joven como Fobia.

‘‘Una de las cosas que tiene que ver con Paco Stanley es la clásica patadita de la suerte, que el conductor televisivo daba a cada grupo o artista que visitaba su programa, cómo lo hacía Raúl Velasco en Siempre en Domingo”, recuerda el autor.

Tomando ácido en Reino Aventura ya se encuentra en las librerías El Péndulo y del Fondo de Cultura Económica (FCE).

‘‘No me interesó utilizar una plataforma digital, pues quise volver al papel, que es la única forma para escribir de música en 2019, además de manera colectiva.

‘‘En la actualidad el rock es un tema que no se me hace interesante; es referente, no quiero revalorizar al grupo Fobia y a la nueva generación le digo: ‘No crean en la policía’”, concluye el autor José Ángel Balmori.