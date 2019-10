En el punto tres de su misiva, Marquines explica que ‘‘el caso es un asunto que aún se dirime en tribunales debido a la falsedad de la acusación, pues la fiscalía de Guerrero, con una larga tradición de irregularidades y corrupción, inventó, por presiones, aparentes indicios como un pericial falso por contradictorio, al que sumaron una inducida declaración fantasiosa para pretender justificar un ilusorio hecho, ambos fueron rechazados por la jueza de control en su momento. Debido al cúmulo de irregularidades y falsedades de la acusación, hice una petición de revisión de todo este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde actualmente se encuentra con número de registro 027075, pues sin ser cosa juzgada, se me estigmatizó anticipadamente causándome daño irreparable, aunado a una petición no justificada de orden de aprehensión y diversas violaciones de orden constitucional cometidas en mi contra derivadas de esta improbable acusación y de un desaseado proceder del Poder Judicial”.

Añade que ‘‘la supuesta acusación, evidentemente falsa e improbable, fue realizada y ha sido utilizada con el único fin de degradar mi imagen y afectar a mi familia, no sólo por la supuesta víctima, sino por todo tipo de personas y algunos ‘medios’ que, sin conocer la otra versión y sus causas, se han prestado a esta campaña de estigmatización en mi contra. El asunto volvió a utilizarse con este fin, luego de que se me concediera la beca del Sistema Nacional de Creadores. Los señalamientos basados en versiones y supuestos son contrarios al artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el escarnio y la estigmatización anticipada, al no haber cosa juzgada, daña gravemente mis garantías”.

Morales Suástegui dijo ante los medios que Edmundo Román Pinzón, magistrado de la sala penal unitaria del sistema penal acusatorio con sede en Acapulco, no ha ejecutado la orden de aprehensión y pidió al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) que retire la beca del Sistema Nacional de Creadores Artísticos 2019 a Marquines Castillo, ex pareja de su hija, y quien en enero de 2017, según afirma, la atacó sexualmente.

‘‘El señor presume de influencias y protección de altas autoridades del estado de Guerrero, entre ellos el gobernador Héctor Astudillo Flores, gozando además de becas de varias instancias culturales y académicas”, añadió la denunciante, quien estuvo acompañada por Mar Cruz, militante feminista. También el colectivo Mujeres Juntas Marabunta ha manifestado en redes sociales indignación por este caso.

En el comunicado que envió a la prensa, Marquines Castillo añade ‘‘que lo afirmado por la supuesta víctima de que soy protegido por el gobierno estatal, es absolutamente falso, igual que todas las demás versiones que ha dicho sin sustento objetivo. Pues contrario a lo que dice, fue precisamente el gobierno de Guerrero el que marcó línea para que un magistrado señalado de corrupto revirtiera, sin justificación ni motivación, la petición de molestia.

‘‘Igualmente falsas son las afirmaciones torcidas que ha expresado la acusante con respecto a mi familia, a quien esta infamia y difamación causó daño emocional profundo; actualmente me ocupo de mi hija, a quien debo llevar dos veces por semana al sicólogo y siquiatra por depresión grave.”

El poeta concluye que desde el inicio ha respetado ‘‘rigurosa-mente el lento procedimiento judicial por el cual una acusación debe probarse objetivamente, más allá de toda duda razonable, razón por la cual no me había expresado sobre este aparente hecho y había tolerado con paciencia las difamaciones y ataques de personas que se ocultan cobardemente en el anonimato; no obstante, dada la insistencia y gravedad de la difamación, y el evidente dolo con el que algunos se han referido a este asunto para estigmatizarme de manera anticipada infringiendo la ley, me veo en la obligación de hacer estas precisiones”.

Cultura federal indaga

El vocero de la Secretaría de Cultura federal, Antonio Martínez, informó el mismo lunes pasado que ‘‘después de que se dieron a conocer los resultados de la Convocatoria 2019 del Sistema Nacional de Creadores de Arte, el pasado 14 de octubre, por las redes sociales y los medios impresos de comunicación, el Fonca se enteró de que uno de los seleccionados por el jurado en la categoría Poesía, Jeremías Marquines Castillo, presuntamente tiene un proceso penal abierto por el delito de violación. ‘‘Inmediatamente el Fonca, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, estableció un protocolo interno con el fin de averiguar el estatus legal del seleccionado ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, antes de suscribir el respectivo convenio con el creador.

‘‘El día de hoy por la tarde re-cibimos respuesta oficial de dicha instancia; con estos elementos y con base en las Reglas de Operación del Sistema Nacional de Creadores de Arte y de las Bases Generales de Participación de la Convocatoria, el Fonca presentará el caso ante el Consejo Directivo del Sistema en el transcurso de esta semana, y se tomará conjuntamente la resolución, misma que se hará pública inmediatamente.”