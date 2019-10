▲ ‘‘Somos servidores públicos, ¿cómo no vamos a contestar? Debemos atender desde lo bueno y extraordinario hasta lo difícil. Y siempre dar la cara”, responde Alejandra Frausto en entrevista con La Jornada. Foto Roberto García Ortiz

Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Viernes 25 de octubre de 2019, p. 4

En entrevista con La Jornada, la titular de la Secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, dice que acepta las críticas que algunas personas de la comunidad cultural han expresado en el sentido de que en los recientes nueve meses, desde que asumió el cargo, no se ha visto el trabajo en esa dependencia.

‘‘Quizá el cambio de estilo es lo que ha preocupado a una comunidad que se antoja fuera la más libre y transgresora, pero te encuentras con personas que buscan lo pasado, ¡qué curioso!”, añade y pide que no se preocupe nadie; ‘‘las herramientas del pasado, las que valen, están presentes; eso sí, corriendo el velo para que exista transparencia, rendición de cuentas y se sepa exactamente quién, cómo y cuándo dictamina qué, mejorando las reglas”.

Añade que acepta el diálogo con los que difieran, pues ‘‘hay que recuperar la mística del servicio público. Somos servidores públicos, ¿cómo no vamos a contestar?, ¿cómo no vamos a atenderlos? Nos debemos a la gente. Ese es nuestro trabajo. Tal vez en algún momento se entendía a los secretarios como seres intocables, pero no. Debemos atender desde lo bueno y extraordinario que sucede hasta lo difícil. Y siempre dar la cara”.

Más de 300 semilleros creativos en varios estados

–¿Qué responde a las personas de la comunidad cultural que aseguran que en estos nueve meses no se ha visto el trabajo de la Secretaría de Cultura o que sólo hay ocurrencias?

–Que los invito a que conozcan el trabajo en tierra. Que recorran con nosotros los lugares. Siempre son bienvenidas las críticas porque ayudan a construir y mejorar lo que hacemos, pero me gustaría que nos acompañaran. Los artistas que ya han ido se conmueven, se involucran con una comunidad. El proyecto Cultura Comunitaria ya lo aterrizamos, ya tiene cara.

‘‘Lejos de recibir como una crítica esos comentarios, hago una invitación a ampliar la mirada, a recorrer el país, a que se sumen a lo que quieran, como público, como maestros. En el Sistema Nacional de Creadores hay muchísimos que están ya en comunidad porque quieren. La retribución social está en las reglas, pero a nadie se le obliga a hacer lo que no quiera porque no resultaría positivo, pero hay muchos artistas y creadores ya comprometidos, contentos con ser parte de estos puentes. Por ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro ya es parte de este movimiento, nos ayuda a perfeccionar las técnicas de los semilleros de artes escénicas.

‘‘Cultura Comunitaria es un programa de cultura más justo, para poner énfasis en aquellos lugares y personas a las que la Secretaría de Cultura no les significaba nada en su realidad.”

Lo mejor que pasa en estos momentos en el país en materia cultural, reitera la funcionaria, es que ya funcionan más de 300 ‘‘semilleros creativos” en lugares como Tamaulipas, la zona de Tierra Caliente en Guerrero, Michoacán, en las fronteras, Veracruz y Morelos, ‘‘sobre todo en aquellos lugares que más nos preocupan, zonas sensibles porque existen alertas de violencia, de género o temas de marginación”.