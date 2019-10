‘‘En cuanto a Reino Unido, no hay otro país donde me sienta más fuera de lugar; así que ese joven nacido en Sudáfrica pierde interés en la manera en que se leen y reciben sus libros, y se interesa más por la forma en que son recibidos en otras partes.

Respecto de la decisión de Coetzee de publicar primero en otros idiomas que no sean el inglés, el autor explicó: ‘‘Publicar primero en español, o al menos no hacerlo en inglés, definitivamente es un gesto de mi parte.

‘‘Comienza a pensar en sí mismo como escritor internacional que no se identifica con un idioma en particular.

‘‘No me importa que el libro no aparezca primero en inglés, porque mis libros no están enraizados en ese idioma”; si diera una respuesta política: ‘‘No me gusta la manera en la que el inglés está manejando el mundo, cómo empuja hacia abajo los idiomas menores que encuentra en su camino, particularmente en Sudáfrica, ni estas pretensiones universalistas. Esa creencia es como es, según los ojos del inglés. No me gusta la arrogancia que esta situación crea en sus hablantes. Hago lo poco que puedo para resistir esa hegemonía del idioma inglés.”

En Australia, mano dura contra el derecho de asilo

Otro tema fue el de las personas que piden asilo, tomando el caso de Australia, donde vive Coetzee.

‘‘Australia ha respondido a este supuesto problema con una mano dura. Aunque Australia es país signatario de la Convención de refugiados de 1981, la cual dispone que se debe dar refugio temporal o permanente a quien llegue a las costas, en la práctica ha utilizado un rango de trucos legales para evadir sus responsabilidades y ha puesto en prisión en islas remotas a quienes buscan asilo y los ha tratado con suma dureza para detener la búsqueda de asilo de los que no pasan por los canales legales.

‘‘Australia brinda solamente un ejemplo extremo para esta pregunta, pero no solamente los gobiernos son culpables: la respuesta oficial a menudo refleja el sentimiento del electorado.

‘‘¿Qué hay que hacer? Tengo poco qué ofrecer como consejo, pero un principio sería dejar de pensar en los refugiados como problema y comenzar a pensar en el flujo de las poblaciones como hecho de vida en el mundo, movimiento que será más fuerte conforme empeore el cambio climático. Debemos hallar una solución. Sería mejor cambiar nuestro pensamiento, y comenzar a vivir con el flujo.”