Desde este fin de semana Chile es otro. Existe una rebelión popular que está recién comenzando. Las movilizaciones no están coordinadas por los partidos políticos ni líderes reconocidos: hace rato la ciudadanía dejó de creer en la política. La gran mayoría de los movilizados son hordas de gente común y corriente , que de forma natural salió a manifestarse y tocar cacerolas de forma pacífica. El gran error del gobierno fue sacar a los militares a las calles. Ni en Europa, ni en Barcelona, con sus graves revueltas, han salido los militares de sus cuarteles: este es una torpe decisión, un grave error político que le costará muy caro a la derecha. Es retroceder y abrir una herida aún no cerrada en Chile. EL golpe militar y la violación de los derechos humanos.

La revolución de los de a pie y su rebeldía no es sólo producto del aumento en los pasajes del transporte público. Es la suma de las injusticias sociales: es el cansancio de la sacrificada familia chilena de clase media que viven con 400 lucas mensuales (unos 10 mil 500 pesos mexicanos), promedio. La gente rompiéndose el lomo se aburrió del no futuro para que sus hijos estudien en las universidades privadas y logren surgir , social y económicamente. Son las injustas AFP y las ridículas jubilaciones; la paupérrima Salud de Fonasa, sumado al monopolio de los medicamentos de tres reconocidas marcas de farmacias inhumanamente coludidas inflando los precios; es el desempleo y la falta de oportunidades; son los estudiantes estigmatizados como vándalos por exigir educación gratuita y de calidad, etcétera, etcétera, etcétera.

No hay que ser ingenuos: los jóvenes de las poblaciones populares no le temen a los milicos. Viven entre balaceras y violencia extrema, en barrios con calles de barro, sin árboles, plazas ni luminarias, donde reina el poder del narcotráfico. Los saqueos y barricadas, desgraciadamente, continuarán in crescendo, si no hay un gesto urgente de empatía social, ahora. Este es un balón de gas que ya estalló y no se podrá nunca apaciguar con más gasolina represiva estatal.

Muchos amigos y amigas de mi generación vivimos la represión mientras estudiábamos. Nos la jugamos con todo por recobrar la bendita democracia, que tanto dolor y sufrimiento nos costó. No al toque de queda de las neuronas , neoliberales e insensibles del gobierno y sus ministros que se han reído en la cara de la gente llamándolos a comprar flores que están más baratas ; o ir a los consultorios a hacer vida social mientras esperan número de atención ; a despertarse más temprano: “para ahorrarse unas chauchas (centavos) para el pasaje”.

El malestar ciudadano generalizado continuará en este delicado escenario que duele, preocupa y asusta. Si Piñera no es capaz de hacer un necesario mea culpa, de frente al país, comprometiéndose a hacer cambios sociales, políticos y económicos radicales: iremos de mal en peor. Lo primero: suspender la COP25. No hay vida sustentable en Chile y sería un triste espectáculo para el mundo recibir a otros mandatarios con protestas y militares en las calles. Este pobre país no tiene recursos para destinarlos para tan magno evento comunicacional: Hay que ahorrar hasta la última chaucha en pro de la gente. La atención de los medios de comunicación mundiales seguirán puestos en este Chile que despertó, con ira y sin miedo, en contra de la injusticia social. Para que reine la paz: debe existir respeto y amor por la gente. Y este gobierno está al debe, en estas y otras materias básicas.

* Periodista y escritor