Enrique Méndez, Roberto Garduño, Jessica Xantomila y Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2019, p. 13

El diputado federal Carlos Javier Lamarque (Morena) envió una carta al Senado para pedir que no apruebe el cobro del derecho de agua a los distritos de riego, que él mismo propuso y votó el viernes pasado, ya que en ese momento no tenía información detallada respecto del daño que la medida causaría a pequeños productores. Tras el aval de dicha disposición, organismos campesinos y legisladores pidieron de igual forma no ratificar la minuta con dicho cobro, ya que además de las afectaciones, contraviene al Plan Nacional de Desarrollo. Lamarque reconoció ayer que grandes productores se acercaron con él para pedirle desistirse. Nadie se quejó de los chiquitos , manifestó.

Expuso que la razón de su propuesta inicial no implicaba un nuevo impuesto, pero sí la eliminación gradual a 10 años de una exención de pago de derecho por el uso de agua concesionada, y el citado pago de derecho de concesión se establecería a partir de los excedentes que se generen después del consumo de 216 mil metros cúbicos trimestrales o 865 mil anuales y sólo por metro cúbico excedido.