El experto en materia penal y ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el gobierno de Enrique Peña, Álvaro Vizcaíno, compareció ayer en el Senado, en el proceso de renovación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y al solicitarse su opinión sobre los hechos ocurridos la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, sostuvo: me preguntan si fue correcto liberar a una persona, a la que iban a detener en cumplimiento a una orden de aprehensión: sí, sí lo fue .

En tanto, el martes a la media noche compareció María Rosario Piedra Ibarra, quien también busca presidir la CNDH. Se le cuestionó cómo garantizaría la independencia y autonomía de ese órgano, ante la amistad y cercanía que mantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Piedra Ibarra aseguró: no voy a anteponer una cercanía partidista o de amistad a la defensa del derecho. La prueba está en que como ya pasó un año de este gobierno, y no hemos tenido respuesta a nuestra petición de la creación de la Comisión de la Verdad, ya hicimos tres plantones frente a Palacio Nacional .

Arturo Peimbert, ex titular de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, también fue cuestionado sobre su independencia respecto al Ejecutivo y sostuvo: no lo conozco: No tengo el gusto de conocerlo. Nunca lo he visto en Palacio Nacional ni mucho menos .

Ayer fueron examinados, en cinco horas, los últimos ocho aspirantes del total de 57 que se inscribieron. El senado elegirá al próximo titular de la CNDH el próximo 31 de este mes.