No sé si no han hecho su trabajo por cuestiones políticas, pero lo cierto es que no hay una formalidad por parte de los estados, por lo que así quiera avanzar el Presidente de la República, doña Olga (Sánchez, secretaria de Gobernación), el subsecretario (Encinas) o Karla (Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda), no podrán solos con el paquete; necesitan el apoyo de los estados , dijo.

El propio subsecretario Encinas llamó la atención sobre los rezagos.

Si bien este año se tuvo una bolsa de 210 millones de pesos, a repartir a las entidades federativas, en algunas lamentablemente no se ha desarrollado la capacidad institucional ni la voluntad incluso para recibir recursos. Para el año entrante la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá 610 millones.

En cuanto al grupo especializado o de élite –entendido así por su nivel de pericia–, dijo que el objetivo es que acompañen a los colectivos de búsqueda.

En cuanto al registro de personas desaparecidas, el funcionario confirmó que se hará un replanteamiento total de esta base de datos. “Si bien mantendremos el registro original (que durante 2018 estaba integrado por 40 mil casos), vamos a tener una campaña para actualizarlo.

La estrategia incluye la denuncia anónima y cruce de información con fiscalías estatales, concluyó.