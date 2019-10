Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2019, p. 9

A los presidentes municipales de oposición se les roció gas lacrimógeno porque estaban muy agresivos y había una amenaza de querer entrar por la fuerza a Palacio Nacional, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una situación muy lamentable, derivada de una provocación , por ser un asunto político. Haberles lanzado gas, a lo mejor evitó una situación más grave , sostuvo.

En una conferencia de prensa de casi dos horas, el mandatario admitió a pregunta expresa haber estado una o dos veces en la casa de Coyoacán de Rosario Robles, cuando él vivía en Copilco, pero declinó opinar sobre el proceso contra la ex funcionaria.

Además, se pronunció en contra del incremento en el costo de los derechos de agua para los grandes productores del campo, como aprobó la Cámara de Diputados, porque nosotros no queremos aumento de impuestos en nada . Exhortó a los legisladores a dejarlo como estaba.

Después de aclarar a los alcaldes, porque a lo mejor no lo saben , que Palacio Nacional no es el lugar para reclamar más presupuesto”, sino el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Obrador insistió en que el martes pasado los alcaldes del PAN y PRD no se comportaron de manera correcta.

Les ganó el ansia opositora