Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2019, p. 6

A pesar del desenlace en Culiacán, Sinaloa, hay confianza en la nueva estrategia gubernamental para enfrentar la inseguridad y la violencia, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que existen más peticiones de extradición de líderes de la delincuencia organizada y reiteró que al establecer lineamientos generales de operación no es imperativo que le informen todos los casos.

Sí hay diferencias, es un cambio de paradigma. No es la guerra, es enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia de otra forma. A esto le llaman cobardía, falta de pantalones, de carácter, humillación. Acepto todo, prefiero esto. Quiero tener mi conciencia tranquila, dormir en paz y no poner en riesgo la vida de los mexicanos.

Anunció que se presentará un informe cronológico del operativo en Culiacán detallando momentos clave, como la reunión del gabinete de seguridad, cuándo se informa al Presidente; cuándo se considera que regresó la normalidad y empieza a tranquilizarse. La verdad, fue poco tiempo, fue muy intenso, mucho muy intenso en poco tiempo, por eso vamos a esperarnos al informe .

–¿Fue detenido y liberado Ovidio Guzmán?

–No, no tengo información sobre eso, no me dieron información sobre eso.

Yo lo que supe es que había este operativo ya cuando estaba en marcha. Y ya me informaron en la circunstancia en que se estaban dando.

–¿Se cumplió el plazo de seis meses que usted estableció para reducir la inseguridad? Los hechos violentos en Michoacán, Guerrero y Culiacán dirían lo contrario.

–Pues vamos bien en general. Hay un cambio de estrategia y esto lleva algún tiempo, como es natural, pero estamos avanzando en lo que consideramos fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad. ¿Qué es lo que consideramos fundamental? Que haya bienestar. (…)Para la mentalidad autoritaria, que todo lo quiere resolver con la fuerza, es nada, no funciona. Nosotros consideramos que sí.

Al referirse al elevado número de homicidios reportados oficialmente (25 mil 890), López Obrador lo atribuyó a la herencia de pasadas administraciones que dejaron una tendencia creciente.