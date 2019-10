C

on elegancia política, doña Rosario Ibarra de Piedra convirtió el acto protocolario de la entrega a su persona de la medalla Belisario Domínguez en una devolución de responsabilidad histórica a las instancias de poder que le homenajearon, en especial al Presidente de la República, a quien entregó en custodia la presea en mención en espera de que se cumplan los objetivos reales de la lucha por la aparición con vida de quienes fueron tomados violentamente por órganos del Estado mexicano, y por la impartición de justicia verdadera en cada caso.

Así lo planteó la señora Ibarra de Piedra: Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo: No permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa (...) Dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me lo devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector .

No desdeñó ni rechazó doña Rosario la especial distinción otorgada por el Senado de la República (aunque sí hubo desdén y grosería de casi la mitad de los miembros de esa cámara, que se ausentaron de la sesión de premiación). Aprovechó tal plataforma para sostenerse en apoyo al proceso de cambio institucional que encabeza Andrés Manuel López Obrador pero, al mismo tiempo, para dejar en claro (mediante un texto leído por una de sus hijas, pues la galardonada no pudo estar presente debido a su estado de salud) que la batalla de las madres de desaparecidos no puede satisfacerse sólo por un acto de reconocimiento del mismo Estado que aún no ha cumplido con sus obligaciones.

Además, por si hubiera necesidad de un botón práctico de muestra, la hija de doña Rosario recordó que en lo que va de la presente administración no ha habido ningún avance en cuanto a las demandas del comité Eureka, dedicado a la búsqueda de desaparecidos.

Rayos y centellas (para usar una fórmula descriptiva ya un tanto en desuso) cruzan, en tanto, el firmamento del partido hasta ahora estelar en México. Parecería impensable lo que está sucediendo en Morena, el partido que tiene la presidencia nacional más fuerte que ha habido a lo largo de muchas décadas, creación prodigiosa que a cuatro años de su registro formal conquistó más posiciones de poder que ningún otro partido en elección anterior en nuestro país y que hoy muestra desgarramientos, enfrentamientos internos, una acelerada descomposición ética y cívica y un alejamiento escandaloso de los postulados de su fundador, el actual habitante de Palacio Nacional.