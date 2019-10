¿E

s broma? Alberto Bazbaz fue el procurador de Justicia del estado de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2008 a 2010. Estuvo a cargo de la investigación de la niña Paulette que fue encontrada muerta en su cama, pero Bazbaz no la vio. Luego fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y creció el lavado de dinero. Terminó el sexenio como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y no se dio cuenta de que las tendencias favorecían a Andrés Manuel López Obrador. Sus investigaciones daban como favorito al candidato que quedó en tercer lugar, José Antonio Meade. Entre sus antecedentes figura haber sido asesor del ex ministro Eduardo Medina Mora. Ahora resulta que, de acuerdo con una denuncia anónima, Bazbaz encabeza una red de espionaje, junto con Alfredo Castillo Cervantes, otro ex funcionario del peñanietismo. Fue el mariscal encargado de pacificar Michoacán y agitó el avispero. Como agentes 007 no la hacen, pero lo que pudiera ser es que estén vendiendo la información confidencial a la que tuvieron acceso. Y eso amerita una investigación.

Van por otros dos

Aunque los grandes casos atraen los reflectores (Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado, Alonso Ancira y más recientemente Carlos Romero Deschamps), no hay que perder de vista la campaña anticorrupción del gobierno de Claudia Sheinbaum. La procuraduría capitalina investiga a los ex secretarios de Finanzas Édgar Amador y Julieta González, así como al ex comisionado para la reconstrucción Ricardo Becerra, por el desvío de 39 millones de pesos que debieron destinar a los afectados por el #S19 de 2017. Este desfalco se cometió en perjuicio del fideicomiso 7579-2 constituido con recursos públicos, privados e internacionales, y esta relacionado con el inmueble de Aluminio 166, en Venustiano Carranza, pero ni se entregó ni ejecutó el proyecto. Se necesita tener pocos escrúpulos (madre, también se dice coloquialmente) para medrar con los recursos destinados a los damnificados. Ambos ex funcionarios se suman a Édgar Tungüí, ex comisionado para la reconstrucción, y al ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Felipe de Jesús Gutiérrez, quienes laboraron en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y se les acusa de corrupción. Ya los busca la policía.

Derechos de agua