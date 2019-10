Merecida, la medalla a Rosario Ibarra

E

l Colectivo Morena Chilangos (Comochi) expresa la reflexión al otorgamiento de la Medalla Belisario Domínguez, mucho más que merecida a la dignísima compañera e incansable luchadora social, doña Rosario Ibarra de Piedra, ante la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra desde 1974, y la permanente búsqueda de los miles de desaparecidos, integrando a las madres de éstos en el Comité Eureka, como las llamadas fraternalmente doñas .

Dichas desapariciones forzadas ocurridas a lo largo de más de cinco décadas de regímenes y gobiernos autoritarios y represores en turno, en contubernio con las instituciones militares y policiacas que ante los luchadores sociales y políticos contrarios al régimen de opresión la acción era: cárcel, destierro, muerte o exterminio, y desaparición.

La respuesta a esta condecoración por parte de doña Rosario y Eureka, de dar en custodia la medalla y pergamino al compañero y amigo, presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el esclarecimiento de las desapariciones, sin duda expresa una ejemplar lucha permanente e incansable por la justicia. Ante este gran compromiso y carga para el mandatario, deseamos expresar firmemente que también es tarea de todos los mexicanos que queremos y amamos a nuestra patria y estamos resueltos a que construyamos un verdadero cambio de régimen democrático con justicia, paz y libertad. No está solo, señor Presidente, es tarea de todos los mexicanos bien nacidos. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Araceli Vázquez, Clara Robledo, Ezequiel Cortés, Esperanza de Huete, Frida Sánchez, Francisco Pérez, Guadalupe López, Hugo Sánchez, Lourdes Cortés, Lucía Cornejo, Ofelia Galicia, Rolando Carrasco, Rosa Elena Lira y Servando Tapia

Felicitaciones a la luchadora social

Querida compañera Rosario Ibarra:

Los miembros y simpatizantes de la Liga de Unidad Socialista (LUS) te felicitamos por haber merecido el galardón más alto que el Senado de la República concede a los personajes más distinguidos del arte, la cultura y la vida ciudadana de nuestro país: la Medalla Belisario Domínguez, instituida en memoria de un mexicano ilustre, valiente mártir por la democracia.

Demostraste con tu actividad incansable el compromiso con la justicia y la libertad en la búsqueda de tu hijo Jesús Piedra y de otros miles de desaparecidos por la represión cruel del Estado mexicano de los años 70. Sigues siendo para nosotros un ejemplo de tenacidad y fortaleza en la lucha por un México libre, democrático, igualitario e independiente.

Tu discurso, leído por tu hija Claudia en la ceremonia de entrega de la medalla, nos conmovió y en él nos identificamos plenamente, así como tu decisión correcta de decirle al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que le dejas en resguardo la presea hasta que los hechos demuestren que durante su gobierno se satisfaga la consigna sobre los desaparecidos: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Manuel Aguilar Mora, José Atenco, Linda Ávila, Ana Buenrostro, Ismael Contreras Plata, Alberto Escalante, Nellie Fernández, Christián García, Jaime González, Juan José Grijalva, Raymundo Hernández, Teresa Juárez, Román Munguía Huato, Violeta Ovando, Jesús Peraza y Álvaro Vázquez

Celebra asignación de la presea Belisario

Mi respeto y reconocimiento a doña Rosario Ibarra, así como a todas las víctimas directas e indirectas de la guerra sucia y a las familias de las personas desaparecidas hasta el día de hoy.

Esperemos que la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a doña Rosario no quede en ese acto sino se concrete en hechos de búsqueda, justicia, memoria y verdad que se merecen tanto las víctimas como la sociedad entera, que se esclarezca la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se entregue con vida a Arnulfo Cerón, desaparecido apenas el pasado 11 de octubre en Tlapa, Guerrero, y se tomen medidas eficaces de no repetición para que no ocurra una desaparición más.

Pilar Noriega García

Reforma fiscal o austeridad, ¿caminos alternativos?

Por primera vez, ayer en la mañana escuché al presidente López Obrador reconocer que una reforma tributaria progresiva para que los que más ganan paguen relativamente más es un planteamiento de la izquierda, y que es justo, pero al mismo tiempo señaló que él decide que primero se aplique la austeridad republicana y el combate a la corrupción, pues el gobierno no tiene derecho a aumentar impuestos si gasta con despilfarro.

Puede tener cierta racionalidad su planteamiento si se entiende como acciones sucesivas: primero gastamos mejor, después vendrá la justicia tributaria.

Si su planteamiento es de dos caminos, se trataría de una falsa disyuntiva. Si lo entendemos como rutas sucesivas, surgen las siguientes preguntas: ¿Cuánto tiempo para pasar de un camino a otro?, ¿por qué no caminar ambos caminos simultáneamente, dada la urgencia que tiene el país de crecer con mejor distribución del ingreso?, ¿por qué atacar sólo los privilegios de la burocracia y no los de los grandes capitalistas?

Felipe Zermeño López

Denuncia cinismo e hipocresía de panistas

No es mala memoria ni ignorancia la de los panistas desaforados que hoy fingen indignación ante los sucesos de Culiacán, sino simple oportunismo que les permita sobrevivir como monotemática oposición: criticar con desmesura y falta de razón todo lo que hace el gobierno actual, en particular la lucha contra la inseguridad y la violencia heredadas.