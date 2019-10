“Hago un llamado a nuestro pueblo, a organismos internacionales, instituciones y personalidades a defender la democracia. Nos declaramos en estado de emergencia y en movilización pacífica, constitucional y permanente para defender la democracia que tanto le ha costado a #Bolivia”, tuiteó Morales.

Mesa llamó ayer a manifestantes a realizar protestas permanentes hasta que se confirme una segunda vuelta en los comicios presidenciales y aseguró que presentará evidencia de prácticas de fraude electoral.

Manifestantes enojados por lo que consideran un intento del gobierno de manipular los resultados realizaron una protesta masiva en la noche del martes en La Paz frente al hotel donde la junta electoral del país procesa los votos restantes.

En las calles, jóvenes cantaban que no querían vivir en una dictadura como la de Venezuela .

Las protestas en Bolivia comenzaron luego de que el conteo oficial de votos se paralizó por casi 24 horas a partir de las últimas horas del domingo.

Fue entonces cuando Morales pronosticó que su partido, el Movimiento al Socialismo, obtendría un triunfo en primera ronda, gracias al voto rural que faltaba por contabilizar y cuando los datos iniciales indicaban que tendría que ir a segunda vuelta electoral para tener un cuarto mandato consecutivo.

La OEA cuestionó el recuento de votos y adujo un drástico e inexplicable cambio en la tendencia de sufragios, dañando la confianza en el proceso.

En una reunión el miércoles para discutir los acontecimientos en Bolivia, la OEA manifestó que Morales no podía proclamarse ganador y recomendó que, aun si logra una ventaja de 10 puntos respecto de su rival más cercano, se debería ir a segunda vuelta electoral.

En su turno, los representantes de México y Nicaragua destacaron que el escrutinio aún no ha finalizado y defendieron la no interferencia en los asuntos internos de los países. El trabajo de las Misiones de Observación Electoral es de naturaleza técnica y no vinculante, no dictamina elecciones , recalcó la embajadora mexicana, Luz Elena Baños.

Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea expresaron su preocupación por la integridad del proceso electoral.