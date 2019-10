No sé si es aquí o en cualquier lado, en Grecia y España, no sé si es una violencia deportiva o social que se refleja en un espectáculo deportivo. A esa gente que pone al futbol como excusa hay que aislarla , enfatizó.

“Soy positivo porque los problemas que van surgiendo se van arreglando y lo más importante es que no se mantengan. Creo que hay muestra y capacidad suficiente en el futbol mexicano como para resolver esos asuntos. Es cierto que tiene que mejorar más, también en mi país y en todos lados", señaló.

Respecto de los fichajes de directivos y jugadores que aceptan defender los colores de un plantel con gran rivalidad, el ex jugador del Real Madrid sostuvo que “el mundo del futbol tiene unos valores y hay que preservarlos".

Incluso dijo que en caso de que el Barcelona le hiciera una propuesta no la aceptaría. No me creerían, dirían algo le pasa a este hombre. En España no es común que jugadores de Barça vayan al Real Madrid y viceversa , dijo.

El futbol mexicano es más laxo y hay futbolistas que han estado en varios equipos y tienen las puertas abiertas , indicó. Pero que quede claro que no estoy criticando a Peláez, estamos hablando de otra cosa , destacó.

Los Pumas, que tiene 18 puntos y pelean por regresar a la zona de liguilla, visitarán el sábado a Querétaro, salpicado con el tema de la violencia.