Michelle Partarrieu reviró: ‘‘Y ya que nombraste a Benedetti, aquí te dejo una mejor Piñera para tu próximo discurso: ‘ningún pueblo logra una verdadera paz si tiene un pasado pendiente. Los olvidados también lo saben (¿quién puede no saberlo?) pero no les importamucho, porque en el fondo no les importa la paz’”.

La usuaria Leonore puntualizó: ‘‘Desatino y falta de respeto al citar al querido Benedetti por Sebastián Piñera. El impuesto al libro en Chile es alto, pero eso no nos impide saber que el autor de La tregua fue un destacado militante de la izquierda latinoamericana. Por favor, #RenunciaPiñera”.