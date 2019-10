Hernández Senter refirió que en las diversas actividades del Foro Migrante en el FIC ‘‘se han desbordado. Hoy no hay espacio suficiente para los asistentes. La semana pasada tampoco. Cuando estuvimos en el auditorio general de la Universidad de Guanajuato eran cientos de participantes: estudiantes y maestros”.

La participante llamó la atención respecto de que la situación migratoria tiene las vertientes de emigración, inmigración, repatriación y una cuarta poco vislumbrada: el tránsito ‘‘que representa un reto para México”.

Añadió: ‘‘Lastimosamente lo que se cuenta de lo que viven los migrantes en tránsito representan la visión que se tiene de personas desechables, que no tienen alma, no sienten. Sin embargo, esto no se observa solamente desde instituciones como el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Esta basurización o cosificación de los migrantes también es social”.

Luego de la conversación, Carmona Flores manifestó a este diario que los retos en el tema de migración son la movilidad en el país, conformada por las caravanas y los mexicanos cambiando donde radican o intentando salir del país, la deportación de nuestros connacionales ante una política en Estados Unidos de tolerancia cero y ante la que ignoramos ‘‘cómo vamos a reaccionar sobre las personas que atraviesan el país”.