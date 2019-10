Alondra Flores

Enviada

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2019, p. 4

Un duelo que solloza, rasga y rompe con la fuerza del cuerpo, es la oscuridad que la coreógrafa Peggy Baker trajo desde Canadá al Festival Internacional Cervantino, acompañada de Sarah Neufeld y Jeremy Gara, músicos de la banda indie Arcade Fire.

Who we are in the dark (Quiénes somos en la oscuridad) es el nombre de la obra de danza contemporánea que se vivió dos noches en el Teatro Principal. Mientras las calles estaban abarrotadas, la sensibilidad del espectador quedó estrujada por estruendo y paz que cobran vida en un foro.

La muerte de su esposo hace ocho años detonó que Baker indagara en su interior, entre el dolor y la confusión. Un homenaje al ser que se fue es parte del simbolismo de una obra que retrata el proceso de indagación y encuentro con la persona que es ahora, en la oscuridad teñida de azul, resultado que por una hora permite la mirada interior, que culmina hecha jirones.

‘‘La oscuridad es una parte fundamental”, sostuvo la coreógrafa sobre la obra que nació por haber perdido a alguien amado. Luego encontró la colaboración con la violinista Sarah Neufeld, quien, consideró, hace interpretaciones con mucha fiereza.